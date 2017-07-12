Трамп посетовал, что у него не хватает времени на просмотр телевизора

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Трамп посетовал, что у него не хватает времени на просмотр телевизора

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, что у него совсем мало времени, чтобы смотреть телевизор. При этом он добавил, что у Белого дома достаточно много работы.

— Белый дом прекрасно работает, сконцентрирован на реформе здравоохранения, снижении налогов и многих других вещах. У меня мало времени на то, чтобы смотреть телевизор, — отметил президент США.

По данным американских СМИ, Дональд Трамп очень любит смотреть телевизор. Причём когда, по ТВ показывают его персону, президент заставляет своих помощников замолчать.

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