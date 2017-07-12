Экс-глава одесского "Правого сектора" прочитал детскую сказку на ТВ

Бывший лидер одесского подразделения радикальной группировки "Правый сектор"* Сергей Стерненко прочитал сказку "Кирило Кожемяко" в эфире детской передачи на местном телеканале "Первый городской. Одесса". Как пишут местные СМИ, выступление Стерненко телевизионщики оценили как "душевное".
Никита (или Кирилл) Кожемяка — богатырь из былинного эпоса и народных сказок времён Киевской Руси. Герой получил распространение на Украине, в Белоруссии и России.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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