Экс-глава одесского "Правого сектора" прочитал детскую сказку на ТВ

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Экс-глава одесского "Правого сектора" прочитал детскую сказку на ТВ

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Сергей Стерненко дебютировал в детской программе на местном телевидении. Его чтение сказки "Кирило Кожемяко" на канале назвали душевным.

Бывший лидер одесского подразделения радикальной группировки "Правый сектор"* Сергей Стерненко прочитал сказку "Кирило Кожемяко" в эфире детской передачи на местном телеканале "Первый городской. Одесса". Как пишут местные СМИ, выступление Стерненко телевизионщики оценили как "душевное".

Никита (или Кирилл) Кожемяка — богатырь из былинного эпоса и народных сказок времён Киевской Руси. Герой получил распространение на Украине, в Белоруссии и России.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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