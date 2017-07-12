В бывшем Днепропетровске хотят лишить Екатерину II звания основательницы города

Историки убеждают местных депутатов, что город был основан гораздо раньше, чем будущая российская императрица появилась на свет, не говоря уже о коронации.

Власти украинского города Днепра (бывший Днепропетровск) хотят лишить Екатерину II звания его основательницы и официально "состарить" местные земли на целых 200 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Сегодня в администрации состоялось заседание, куда пригласили группу историков. Те, в свою очередь, презентовали доклад, в котором предлагается вести летоисчисление города с 1524 года, а не с 1776-го (год основания Екатеринослава). По мнению некоторых специалистов, поселение под названием Старый Самар на месте современного Днепра существовало гораздо раньше, чем русская императрица возвела там город, названный в свою честь.

Если дату основания города официально перенесут, то Екатерину II де-факто лишат звания царицы-градоосновательницы.

Отметим, город Екатеринослав задумывался как "третья столица Российской империи". Вопросы градостроительства на берегу Днепра лишал лично генерал-фельдмаршал, один из фаворитов императрицы Григорий Потёмкин. Вскоре после смерти Екатерины город был переименован в Новороссийск, но уже в 1802 году вернул своё прежнее название.

Наши современники знают этот город как Днепропетровск. Это имя он получил при советской власти, в 1926 году, но потерял в связи с декоммунизацией в 2016-м.

Сегодня Днепр — четвёртый по численности населения город на Украине после Киева, Харькова и Одессы.