Аксёнов поручил прокуратуре контролировать цены на курортах

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Аксёнов поручил прокуратуре контролировать цены на курортах

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Сергей Аксёнов. Фото: ©РИА Новости/Саид Царнаев

По его словам, всего в нескольких километрах от побережья стоимость продуктов удивительным образом снижается.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня призвал прокуратуру региона взять под контроль цены на продукты и услуги в курортной зоне полуострова.

— Получается, что если отъехать от южного берега на десять километров, то цена уже гораздо ниже. Самое главное, что завышают в разы, и эта картина неприемлема, — сказал он на совещании с главами муниципалитетов.

Аксёнов отметил, что на завышенные цены жалуются туристы. Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что это следствие картельного сговора торговых сетей.

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