"Энергичен и полон мыслей". Сенатор рассказал о здоровье губернатора Тулеева

4 июля главу Кузбасса доставили в одну из московских клиник в крайне тяжёлом состоянии.

Состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева улучшается. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова члена Федерального собрания РФ от Кузбасса Сергея Шатирова.

— Он находится на реабилитации, ему рекомендованы прогулки, но вы сами видите, что делается с погодой в Москве: холодина и простуды. Естественно, не рекомендованы контакты на предмет возможности инфекций и заболеваний, а так — у него свободный режим, — сказал Шатиров.

Также он подчеркнул, что глава региона энергичен и полон мыслей. По словам сенатора, Тулеев должен достаточно быстро пройти этот период реабилитации. Однако врачи настаивают на том, чтобы губернатор воздерживался от физических нагрузок.

— Сейчас главное — выдержать характер и выполнять рекомендации врачей, — заключил Шатиров.

Напомним, 21 июня Аман Тулеев перенёс операцию на позвоночнике. После хирургического вмешательства состояние здоровья главы региона было стабильным, и он заявил, что в скором времени вернётся к работе, однако спустя две недели Тулеева экстренно доставили в Москву. Сейчас он продолжает восстанавливаться в столице по личной инициативе Вероники Скворцовой. Несмотря на то что губернатор Кузбасса неоднократно заявлял о желании продолжить работу после реабилитации, СМИ уже озвучили фамилии двух наиболее вероятных преемников Тулеева.