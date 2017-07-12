Предприимчивый житель Твери продаёт "Грязь с Нашествия"

Объявление молодой человек разместил на Avito. Одна баночка "Целебной Тверской Грязи" обойдётся в тысячу рублей.

Предприимчивый житель Твери Александр Бабин разместил на Avito объявление о продаже "Грязи с Нашествия" — за баночку 0,5 молодой человек берёт тысячу рублей.

Оказалось, что новоиспечённый предприниматель (а до "Нашествия" — мастер электроремонтного инструментального цеха) Александр настолько вдохновился поездкой на фестиваль, что решил принести с собой сувенир, а заодно и поделится им с другими.

— Просто были на "Нашествии", видели, сколько там было грязи, как люди на неё реагировали — купались в грязи, плясали, мазались ей. Я думаю, что у многих это будет положительные эмоции вызывать, — рассказал Александр Лайфу.

Александр не только набрал достаточное количество продукта, но и приготовил для него специальное оформление — наклейки "Целебная Тверская Грязь".

— Грязь мы уже набрали, а если будет больший спрос, то наберём ещё, — рассказал предприниматель.