WWF: Айсберг-гигант откололся от Антарктиды из-за потепления Южного океана

Огромная льдина будет таять десятилетиями и особых проблем не доставит, говорят учёные.

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин считает, что гигантский ледник откололся от Антарктиды в связи с глобальным потеплением, передаёт РИА "Новости". По словам специалиста, к этому привело незначительное повышение температуры Южного океана — так условно называют воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов, омывающие берега Антарктиды.

— Айсберг откололся от шельфового ледника, его подмыло потеплевшими океанскими водами со стороны дна, — поясняет он. — Отмечается небольшое повышение температуры воды поверхностного слоя океана, составляющего сотни метров, и именно это является глобальным потеплением.

В целом, по словам Кокорина, таяние одного ледника, даже такой внушительной площади, не может привести к повышению уровня Мирового океана, да и в целом проблем не доставит. Кроме того, по мнению учёного, айсберг не представляет угрозы для судоходства.

— Поскольку он будет долго дрейфовать в Южном океане, вероятность трагедии "Титаника" минимальна и, надеюсь, близка к нулю, — добавил он.

Ранее стало известно, что от ледника Larsen C в Антарктиде откололся один из самых больших в мире айсбергов. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных километров, что вдвое больше, чем Москва. Впрочем это природное явление не оказалось неожиданностью для учёных. Десятилетия наблюдений позволили спрогнозировать дату природного явления с точностью до дней.