СКР возбудил уголовное дело из-за убийства в Абхазии туриста из Москвы

По факту убийства в Абхазии москвича Андрея Кабанова, который находился в республике на отдыхе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Москве.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по факту убийства на территории Абхазии гражданина России Андрея Кабанова, — отмечают столичные следователи.

В СКР пояснили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.