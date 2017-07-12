Песков рассказал, кто был в машине Путина на Валааме

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Песков рассказал, кто был в машине Путина на Валааме

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в машине Владимира Путина на Валааме был неизвестный пассажир. По словам Пескова, это был сотрудник службы безопасности.

<p>Фото: ©ШОТ</p>

— Безопасность, — коротко ответил пресс-секретарь на вопрос Лайфа о том, кто сидел на заднем сиденье "мерседеса".

Поводом для обсуждения в Сети стали кадры из видеотрансляции с Валаама. Глава государства посетил остров с двухдневным визитом. К Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю он приехал за рулём внедорожника. Когда Владимир Путин вышел из машины, он открыл заднюю дверь, когда и был на пару секунд виден пассажир. В социальных сетях разгорелась бурная дискуссия о том, кто мог сидеть в машине президента.

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