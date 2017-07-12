В Астрахани уволили главу ФСИН, заставлявшего зэков и замов строить ему коттедж

Полковника арестовали за превышение должностных полномочий и поместили под домашний арест ещё в феврале.

В Астрахани уволили главу ФСИН Алексея Киктева, который заставлял замов и зэков строить ему коттедж. Об этом сообщает паблик Mash.

Отметим, что полковника арестовали за превышение должностных полномочий и поместили под домашний арест ещё в феврале. Киктева подозревают в том, что он использовал труд заключённых и своих подчинённых для строительства личного дома.

Как видно на кадрах, опубликованных пабликом, заместитель начальника исправительной колонии № 10 Сергей Тугаев клал плитку возле коттеджа главы ФСИН, а помощник начальника ведомства по жилищно-коммунальному обеспечению Тахир Мухтаров её резал.

Отметим, что астраханскую версию "Школы ремонта" на камеру снимал помощник начальника по МП и ГО Александр Калашников. За это он потом получил звание подполковника.

Данный материал был разработан совместно с информационным порталом "Арбуз".