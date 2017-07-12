Экс-сотрудник ЮКОСа Пичугин подал повторное ходатайство о помиловании

На сегодняшний день ответа на своё прошение экс-глава службы безопасности ЮКОСа не получил.

Экс-глава службы безопасности Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, подал прошение о помиловании президенту РФ 4 мая, сообщает его адвокат Ксения Костромина. Это уже вторая попытка Пичугина выйти на свободу.

Защита Пичугина надеется, что Россия исполнит два решения Европейского суда по правам человека, который признал решения суда в отношении Пичугина несправедливыми.

По словам Костроминой, ответа на свое ходатайство Пичугин пока не получил.

В конце 2015 года Пичугин уже обращался на имя президента с ходатайством о помиловании, но ему было отказано.

Напомним, в 2007 году Алексей Пичугин был пожизненно осуждён за организацию пяти убийств (в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова), а также нескольких покушений. Пичугин не признаёт свою вину ни по одному из преступлений.