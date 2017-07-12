Назван возраст, в котором ходить по ночным клубам уже поздно

В исследовании приняли участие пять тысяч жителей Великобритании, которым исполнилось 18 лет.

Назван возраст, когда человек уже слишком стар для того, чтобы ходить на вечеринки в клубы. Как сообщает портал Mixmag, в исследовании приняли участие пять тысяч жителей Великобритании.

Проанализировав результаты опросов, эксперты пришли к мнению, что 37 лет — это та граница, после которой ходить по ночным клубам уже просто неприлично. Многие британцы отметили, что желание остаться дома у них появляется и в более раннем возрасте.

Да и в целом, согласно данным исследования, жители Великобритании не очень интересуются вечеринками.

Так, 46 процентов респондентов заявили о том, что танцам до рассвета они предпочтут просмотр телевизора. Многие также вынуждены отказываться от походов в клубы из-за нехватки средств.

Ещё 22 процента британцев отметили, что не ходят на тусовки, потому что не хотят тратить время на долгие сборы. 12 процентов заявили, что им просто не с кем оставить на ночь детей. А оставшиеся респонденты перестали ходить по клубам после того, как нашли постоянного партнёра.

— Исследование под названием "Здорово дома" признаёт тот факт, что наступает время, когда мы начинаем ценить домашний комфорт больше, чем хаотичную социальную жизнь, и что часто бывает сложно играть роль общительной бабочки на вечеринках и рейвах, — заключили британские эксперты.