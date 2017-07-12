На Украине опубликовали проект закона о реинтеграции Донбасса

Основные цели реинтеграции — это "освобождение территорий и восстановление конституционного строя", а также защита людей, пострадавших "от российской агрессии".

Верховная рада рассмотрит осенью законопроект о реинтеграции Донбасса (возвращении региона в состав Украины). Текст проекта приводит украинское "Громадське ТВ".

Закон предусматривает возможность введения в регионе военного положения единолично президентом Украины Петром Порошенко. Также лидер Незалежной сможет принимать решения об использовании различных "военных формирований" в республиках.

Канал отмечает, что в проекте этого закона ДНЛ и ЛНР называются временно оккупированными Россией — впервые такая формулировка употребляется в законодательном документе страны.

Впервые о разработке законопроекта Порошенко упомянул в начале года.