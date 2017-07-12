"Айсберг размером с твою бывшую". Twitter шутит о климате и Антарктиде

Пользователи соцсетей отреагировали на новости об отколовшемся леднике-гиганте весело и немножко нервно.

Судьба айсберга, который откололся от Антарктиды и теперь десятилетиями будет дрейфовать в Южном океане, всерьёз обеспокоила пользователей соцсетей. Некоторые из них предлагают провести референдум, чтобы выяснить, готов ли гигантский ледник войти в состав России. Другие предполагают, что огромная льдина давным-давно состоит на службе у российского флота, а третьи даже здесь усмотрели проделки русских хакеров.

От Антарктиды откололся айсберг весом в триллион тонн, и только благодаря противовесу в виде твоей мамки Земля не отклонилась от своей оси. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) 12 июля 2017 г.

Айсберг весом в триллион тонн откололся от ледника в Антарктиде:

и плывет к Америке pic.twitter.com/jUoWs4hvuK — san irinxof (@ratnik592) 12 июля 2017 г.

Айсберг цэ Антаркiда — Добрый Ден (@denis_uralmash) 12 июля 2017 г.

Пендосы спустили на воду самый большой авианосец.

Русские ему на встречу отправили айсберг. https://t.co/BRmWLBkyMk — Кушнир Максим (@14b36d4c2ba14f8) 12 июля 2017 г.

Русские хакеры взломали ледник? — Юрий Цыбин (@Yuriy_Tsibin) 12 июля 2017 г.

Антарктида переезжает? — Анатолий Фантов (@obodovo) 12 июля 2017 г.

А у вас айсберг отклеился. — Почисти зубы! (@skobka_bamz) 12 июля 2017 г.