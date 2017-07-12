"Айсберг размером с твою бывшую". Twitter шутит о климате и Антарктиде

Судьба айсберга, который откололся от Антарктиды и теперь десятилетиями будет дрейфовать в Южном океане, всерьёз обеспокоила пользователей соцсетей. Некоторые из них предлагают провести референдум, чтобы выяснить, готов ли гигантский ледник войти в состав России. Другие предполагают, что огромная льдина давным-давно состоит на службе у российского флота, а третьи даже здесь усмотрели проделки русских хакеров.
Айсберг отколовшийся от антарктиды войдет в состав россии 18 марта 2018 года (источник). #айсберг #выборы2018 #политтехнологии #кириенко— trollsarkazmov (@sarkazmishere) 12 июля 2017 г.
От Антарктиды откололся айсберг весом в триллион тонн, и только благодаря противовесу в виде твоей мамки Земля не отклонилась от своей оси.— историк-алкоголик (@AlcoHistory) 12 июля 2017 г.
Айсберг весом в триллион тонн откололся от ледника в Антарктиде:— san irinxof (@ratnik592) 12 июля 2017 г.
и плывет к Америке pic.twitter.com/jUoWs4hvuK
Айсберг цэ Антаркiда— Добрый Ден (@denis_uralmash) 12 июля 2017 г.
Пендосы спустили на воду самый большой авианосец.— Кушнир Максим (@14b36d4c2ba14f8) 12 июля 2017 г.
Русские ему на встречу отправили айсберг. https://t.co/BRmWLBkyMk
Русские хакеры взломали ледник?— Юрий Цыбин (@Yuriy_Tsibin) 12 июля 2017 г.
Антарктида переезжает?— Анатолий Фантов (@obodovo) 12 июля 2017 г.
А у вас айсберг отклеился.— Почисти зубы! (@skobka_bamz) 12 июля 2017 г.
От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с твою бывшую— ... и Красненькое (@whiskieman) 12 июля 2017 г.
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