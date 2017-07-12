"Айсберг размером с твою бывшую". Twitter шутит о климате и Антарктиде

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"Айсберг размером с твою бывшую". Twitter шутит о климате и Антарктиде

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Пользователи соцсетей отреагировали на новости об отколовшемся леднике-гиганте весело и немножко нервно.

Судьба айсберга, который откололся от Антарктиды и теперь десятилетиями будет дрейфовать в Южном океане, всерьёз обеспокоила пользователей соцсетей. Некоторые из них предлагают провести референдум, чтобы выяснить, готов ли гигантский ледник войти в состав России. Другие предполагают, что огромная льдина давным-давно состоит на службе у российского флота, а третьи даже здесь усмотрели проделки русских хакеров.

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