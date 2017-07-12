Роспотребнадзор опроверг данные об отравлении 10 москвичей черешней

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Роспотребнадзор опроверг данные об отравлении 10 москвичей черешней

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Тимкив

Управление Роспотребнадзора по Москве опровергло информацию о массовых случаях отравления горожан ядовитой черешней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что специалисты купили ягоды у метро "Университет" для лабораторного исследования. В результате выяснилось, что опубликованная ранее в некоторых СМИ новость не соответствует действительности.

— По данным регистрационного учёта, других случаев обращения населения за медицинской помощью и случаев госпитализации больных, связанных с употреблением черешни в Москве, не зарегистрировано. Таким образом, информация о 10 случаях отравления ядовитыми ягодами не нашла подтверждения, — сообщили в ведомстве.

Ранее паблик Mash сообщал о том, что 10 москвичей отравились черешней, купленной у станции метро.

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