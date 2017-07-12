В Одессу прилетели два американских конвертоплана

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В Одессу прилетели два американских конвертоплана

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Американские военные конвертопланы Bell V-22 Osprey накануне вечером приземлились в Одессе для дозаправки. Как сообщает "Думская", гибриды вертолёта и самолёта направлялись на военную базу в Николаевской области, чтобы принять участие в учениях Sea Breeze 2017.

<p>Фото: ©Думская</p>

Как отмечается, летающие машины принадлежат корпусу морской пехоты США. Их цель — доставка десанта к месту высадки.

<p>Фото: ©Думская</p>

Стоит отметить, что у Osprey плохая слава из-за большого числа крушений. Конвертопланы очень сложны в управлении. Так, инциденты с ними нередки в Японии, где они находятся на военной базе США. Всего пару дней назад одна из таких машин совершила аварийную посадку. А полгода назад другая рухнула из-за ошибки во время дозаправки в воздухе.

<p>Фото: ©Думская</p>

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