Дроздов предрекает массовый побег пингвинов с отколовшегося айсберга-гиганта

Ведущий программы "В мире животных" говорит, что глобальное потепление заставляет холодолюбивых животных продвигаться вглубь Антарктиды.

Пингвины сбегут с отколовшегося от Антарктиды гигантского айсберга туда, где они чувствуют себя наиболее комфортно. Об этом "Известиям" рассказал известный российский учёный и телеведущий Николай Дроздов.

— Среди пингвинов дураков нет. Они, конечно, спрыгнут и вернутся туда, где им "теплее", — комментирует он, — Потом льдина сама растает, так что никаких переселений пингвинов не получится.

По словам зоолога, не все виды пингвинов являются в известной степени холодолюбивыми. Есть среди них и такие виды, которые живут даже на экваторе — галапагосские пингвины. Но их остальные собратья там выживать не смогут.

— Если будет потепление, то холодостойкие пингвины двинутся дальше вглубь Антарктиды, а теплолюбивые будут, наоборот, расширять свой ареал, — добавил Дроздов.

Ранее стало известно, что от ледника Larsen C в Антарктиде откололся один из самых больших в мире айсбергов. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных километров, что вдвое больше, чем Москва. Впрочем, это природное явление не оказалось неожиданностью для учёных. Десятилетия наблюдений позволили спрогнозировать дату природного явления с точностью до дней.

Как на глобальное потепление реагируют остроумные пользователи соцсетей, читайте в материале Лайфа "Айсберг размером с твою бывшую".