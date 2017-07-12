Из-за непогоды "Аэрофлот" отменяет и переносит более 20 рейсов

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильных дождях и грозах и объявило жёлтый уровень опасности.

"Аэрофлот" в четверг, 13 июля, отменяет или переносит ряд рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, будут отменены рейсы из Шереметьево в Париж (SU2454), Берлин (SU2318), Краснодар (SU1102), Ростов (SU1156), Самару (SU1212), Тюмень (SU1506), Набережные Челны (SU1252), Прагу (SU2014), Нижний Новгород (SU1226), Архангельск (SU1330), Воронеж (SU1354), Варшаву (SU2002), Таллин (SU2114) и Минеральные Воды (SU1314).

При этом в пресс-службе "Аэрофлота" заверили, что все пассажиры смогут переоформить билет без дополнительных сборов или вернуть его, получив деньги назад.

Также из-за неблагоприятных погодных условий авиаперевозчик перенесёт несколько рейсов на 14 июля. Так, рейс из Шереметьево в Набережные Челны (SU1250) отправится в 2:15 по московскому времени, в Краснодар (SU1274, будет выполнен как SU1776) — в 3:05, в Воронеж (SU1352, будет выполнен как SU1770) — в 5:00, в Ставрополь (SU1368, будет выполнен как SU1774) — в 3:45, в Минск (SU1834, будет выполнен как SU1990) — в 3:40, во Франкфурт (SU2304, будет выполнен как SU2700) — в 3:40, в Мюнхен (SU2594 будет выполнен как SU2698) — в 3:55.

Также 14 июля будет изменено время вылета двух рейсов в Москву — из Франкфурта (SU2305, будет выполнен как SU2701) и из Мюнхена (SU2595, будет выполнен как SU2699) — на 8:05 по местному времени.

Ранее МЧС предупредило о грозах и граде в Центральной России. В некоторых регионах страны порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Что касается погоды в столице, всё будет не так страшно — всего лишь жёлтый уровень опасности. 13 июля в Москве будет сильный ветер и дожди. Однако погода останется по-летнему тёплой — термометры достигнут отметки в 25 градусов.