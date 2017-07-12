ВМС Шри-Ланки спасли унесённого в море слона

Животное "лавировало" в восьми километрах от побережья острова. Представитель Би-би-си назвал это чудесным спасением.

Военно-морские силы Шри-Ланки целых 12 часов вылавливали слона, унесённого в открытое море, сообщает The State Times со ссылкой на представителя Би-би-си, назвавшего это чудесным спасением.

Животное унесло на восемь километров от северного побережья острова. Водолазы, которым помогали защитники дикой природы, подплыли к терпящему бедствие животному. Слона обвязали верёвками, а затем осторожно отбуксировали на мелководье у побережья, где он был выпущен.

Предположительно, слона унесло в море, когда он переходил лагуну Коккилай на востоке острова.