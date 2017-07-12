ВМС Шри-Ланки спасли унесённого в море слона

Военно-морские силы Шри-Ланки целых 12 часов вылавливали слона, унесённого в открытое море, сообщает The State Times со ссылкой на представителя Би-би-си, назвавшего это чудесным спасением.
Животное унесло на восемь километров от северного побережья острова. Водолазы, которым помогали защитники дикой природы, подплыли к терпящему бедствие животному. Слона обвязали верёвками, а затем осторожно отбуксировали на мелководье у побережья, где он был выпущен.
Elephant at sea..— Ada Derana (@adaderana) 12 июля 2017 г.
Read more: https://t.co/Io0yp8LBpI #lka #srilanka pic.twitter.com/ePrj0pofR7
Предположительно, слона унесло в море, когда он переходил лагуну Коккилай на востоке острова.
- Популярные
- По времени