ЦБ зарегистрировал вирус, способный украсть деньги с банковских карт

Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" сообщали, что троянец атакует POS-терминалы.

ЦБ зарегистрировал новый вирус, который считывает данные с чипов платёжных карт. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

При этом отмечается, что считывание данных не всегда приводит к краже средств с карты. Однако, как считают эксперты, злоумышленники могут использовать полученную информацию для создания копии "расшифрованной" платёжной карты.

— "ФинЦЕРТ" зафиксировал единичные случаи использования устройств, способных считывать информацию с чипов платёжных карт. В настоящее время проводится техническое исследование этих устройств, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили об обнаружении троянца Neutrino, который атакует POS-терминалы и крадёт данные банковских карт. Однако позже эксперт объяснил, что вирус может представлять угрозу только для владельцев банковских карт старого образца без чипа.