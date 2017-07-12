Вооружён и опасен. В США полиция ищет мужчину, застрелившего трёх человек

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Вооружён и опасен. В США полиция ищет мужчину, застрелившего трёх человек

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Фото: CBS

В американском штате Алабама полиция разыскивает с отметкой "вооружён и опасен" мужчину, который застрелил трёх человек. Это случилось недалеко от Бирмингема.

Опубликовано фото подозреваемого. Это 52-летний житель Флориды Кеннет Дион Левер. В ориентировке говорится, что он "вооружён и очень опасен".

Как отмечается, Левер открыл огонь на паркинге трейлеров, а затем скрылся в лесу. По предварительным данным, он уже привлекался к ответственности за сексуальное насилие над детьми.

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