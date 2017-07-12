Вооружён и опасен. В США полиция ищет мужчину, застрелившего трёх человек

В американском штате Алабама полиция разыскивает с отметкой "вооружён и опасен" мужчину, который застрелил трёх человек. Это случилось недалеко от Бирмингема.

@spann activity at the chevron in Gardendale across from McDonald's . Cops everywhere pic.twitter.com/2VE7hpTGnZ — charles (@MogelAU) July 12, 2017

Опубликовано фото подозреваемого. Это 52-летний житель Флориды Кеннет Дион Левер. В ориентировке говорится, что он "вооружён и очень опасен".

#BREAKING: Heavy police presence reported in Gardendale; Residents asked to stay in their homes https://t.co/ZnuFgYw8Z1 pic.twitter.com/j18dtwmOGY — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) July 12, 2017

Как отмечается, Левер открыл огонь на паркинге трейлеров, а затем скрылся в лесу. По предварительным данным, он уже привлекался к ответственности за сексуальное насилие над детьми.