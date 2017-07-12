Надо как в НАТО. Украинских военных обязали срочно овладеть английским

Как отметил глава военного ведомства Украины Степан Полторак, это необходимо при переходе ВСУ на стандарты альянса.

Украинским военным необходимо срочно выучить английский язык, при переходе вооружённых сил страны на стандарты НАТО это является одной из первоочередных задач. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Степан Полторак.

На заседании Комитета реформ Минобороны он подчеркнул, что украинским военным следует "в кратчайшие сроки выполнить все критерии для полного взаимодействия со странами — членами НАТО". Также, по его словам, войскам необходимо полностью освоить стандарты альянса.

— Сложно говорить о соответствии этим стандартам, пока все — от солдата до министра обороны — не начнём разговаривать на одном языке, — цитируют Полторака украинские СМИ.

Ответом на это стремление стала реплика американского стратегического советника, генерала в отставке Джона Абизейда, пообещавшего, что международное сообщество в этом плане готово помочь ВСУ.

— Мы сделаем всё, чтобы улучшить языковую подготовку украинских военных, с тем, чтобы как можно большее количество специалистов были совместимы с иностранными коллегами, — сказал он.