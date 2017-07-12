В молоке из Турции и Новой Зеландии обнаружили запрещённые вещества

В связи с этим ведомство порекомендовало ветеринарным службам этих стран ужесточить контроль за продукцией.

Россельхознадзор обнаружил в молоке, привезённом из Турции и Новой Зеландии, запрещённые вещества. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в связи с этим поставки продукции из данных стран могут быть запрещены.

Уточняется, что в ходе проверок были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и России.

В пяти пробах сухого молока, произведённого на одном из турецких предприятий, было выявлено превышение микробиологических показателей. В сливочном масле, произведённом на заводе в Новой Зеландии, обнаружили остатки тетрациклина.

В связи с этим Россельхознадзор порекомендовал ветеринарным службам этих стран ужесточить контроль за продукцией.