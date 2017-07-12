NASA опубликовало первые фото Большого красного пятна Юпитера

Читайте также

NASA опубликовало первые фото Большого красного пятна Юпитера

0

НАСА опубликовало первые снимки загадочного Большого красного пятна Юпитера. Уникальные кадры были сделаны автоматической межпланетной станцией Juno, запущенной для изучения планеты и летевшей до неё пять лет.

Большое красное пятно — это огромный шторм шириной 16 000 километров. Он наблюдается с Земли с 1830 года и, возможно, существует более 350 лет. В последние годы Большое красное пятно имело тенденцию к сокращению размеров. Космический аппарат Juno пролетел более 9000 километров над пятном, находясь на высоте 3500 километров над поверхностью планеты.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!