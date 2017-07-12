NASA опубликовало первые фото Большого красного пятна Юпитера

НАСА опубликовало первые снимки загадочного Большого красного пятна Юпитера. Уникальные кадры были сделаны автоматической межпланетной станцией Juno, запущенной для изучения планеты и летевшей до неё пять лет.
Jupiter’s #GreatRedSpot had its close-up with @NASAJuno! Get details on how YOU can help us process the raw images: https://t.co/3hmp4ZsHSY pic.twitter.com/WtiCl6W1pg— NASA (@NASA) 12 июля 2017 г.
Большое красное пятно — это огромный шторм шириной 16 000 километров. Он наблюдается с Земли с 1830 года и, возможно, существует более 350 лет. В последние годы Большое красное пятно имело тенденцию к сокращению размеров. Космический аппарат Juno пролетел более 9000 километров над пятном, находясь на высоте 3500 километров над поверхностью планеты.
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