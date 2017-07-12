В Киеве задержали наёмников, изображавших участников боевых действий в Донбассе

Приехавших на заработки в столицу людей заставили переодеться в камуфляжную форму и стоять с плакатами перед зданием прокуратуры.

У здания прокуратуры Украины в Киеве местная полиция задержала группу людей, которые устраивали провокацию путём изображения участников боевых действий в Донбассе.

В киевской полиции отметили, что часть задержанных была облачена для этого в камуфляжную форму, причём они принесли её с собой в больших хозяйственых сумках и переодевались прямо на месте.

В правоохранительных органах отмечают, что большинство задержанных — это прибывшие в украинскую столицу на заработки уроженцы западных областей страны. Они пояснили, что некий мужчина предложил им за 400 гривен (примерно $15) принять участие в акции.

В качестве главного условия было названо переодевание в форму ВСУ и изображение участников военной операции в Донбассе. Также от них требовалось держать плакаты с провокационными лозунгами.

Незадачливых "манифестантов" отпустили после того, как с ними пообщались стражи порядка из Печерского отделения полиции.