Американский спецназ вошёл в Ракку

Бойцы американского спецназа вошли в удерживаемый ИГИЛ* сирийский город Ракку. Об этом сообщает AFP.

— Американские войска вошли в Ракку, оплот ИГИЛ в Сирии, официально, — говорится в сообщении агентства.

Ранее в американском командовании сообщали, что спецназовцы США "советуют, помогают и сопровождают" сирийскую вооружённую оппозицию в боях при Ракке.

Этот город находится под контролем ИГИЛ с 2013 года. Ракку называют столицей террористической группировки. Операция по её освобождению была начала международной коалицией в 2016 году.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.