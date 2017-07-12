На Мальте легализовали однополые браки

Слова "муж" и "жена" в Законе о браке заменят гендерно-нейтральным словом "супруги".

Члены мальтийского парламента проголосовали за легализацию однополых браков. Об этом сообщает агентство Reuters.

Получивший межпартийную поддержку закон удаляет слова "муж", "жена", "мать", "отец" из Закона о браке и заменяет их нейтральными по признаку пола словами и словосочетаниями — "супруг", "родитель, родивший" и "родитель, который не рожал".

По мнению премьер-министра Мальты Джозефа Муската, такая формулировка необходима для того, чтобы избежать категоризации любого члена общества. В то же время он назвал смешными обвинения, что это может означать отмену Дня матери и Дня отца.

— Я думаю, что это историческое голосование. Это показывает, что наша демократия и наше общество созревают. Это общество, где мы все можем сказать, что мы равны, — сказал Мускат журналистам.

Мальта стала 24-й страной в мире, которая легализовала однополые браки. Произошло это всего через две недели после того, как аналогичные меры одобрили законодатели Германии.