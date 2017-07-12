Трамп: Путина больше порадовала бы победа Хиллари Клинтон

По мнению американского президента, его стремление сделать армию США ещё сильнее не нравится Москве.

Победа Хиллари Клинтон на состоявшихся в ноябре 2016 года президентских выборах порадовала бы президента России Владимира Путина больше, нежели победа Трампа. Такое несколько неожиданное заявление сам Дональд Трамп сделал в эфире телепрограммы "Клуб 700" на телеканале CBN.

По мнению республиканца, проводимая им работа по увеличению военного бюджета и развитию экспорта энергоресурсов противоречит интересам Москвы.

— США — самая могущественная страна в мире, и мы становимся всё сильнее и сильнее, потому что я большой военный человек. Если бы выиграла Хиллари, наша армия была бы уничтожена, а наша энергия стоила бы намного дороже. Это то, что Путину не нравится во мне. Потому что я с первого дня хотел иметь сильную армию, а он не хочет этого видеть, — сказал Трамп ведущему Пэту Робертсону.

Глава Белого дома добавил, что он работает на интересы Америки, а Путин сражается за Россию. Однако, добавил Трамп, они могут работать вместе по многим вопросам, например по Сирии.