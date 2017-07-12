Поладили. Трамп заверил, что у него хорошие отношения с Путиным

По словам президента США, есть немало вопросов, где лидеры двух крупных держав могут прийти к единому мнению.

Президент США Дональд Трамп назвал продуктивной свою первую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая прошла на саммите G20 в Гамбурге. По его мнению, он и президент России "хорошо ладят".

— Он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) хочет того, что хорошо для России, а я хочу того, что хорошо для Соединённых Штатов. Думаю, в таком вопросе, как Сирия, мы способны объединиться и прийти к одному мнению, — сказал Трамп в интервью CBN.

Американский президент заявил, что также есть много других аспектов, где он и Путин могли бы "очень ладить". По его словам, он был удивлён мнением о том, что лидерам США и РФ не стоить выстраивать хорошие отношения.

— Люди говорили: "О, они не должны ладить". Ну кто они такие, кто это говорит? Мы — огромная мощная ядерная держава, они — тоже. Нет смысла иметь какие-то иные отношения, — сказал Трамп.

— Первая встреча лицом к лицу с Путиным на саммите "Большой двадцатки" была продуктивной. Это была долгая встреча. Два часа и 15 минут. Все были удивлены. Да, я думаю, что мы хорошо ладим, и я думаю, что это хорошо, это неплохо, — подытожил американский лидер.