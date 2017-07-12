Спустя три дня после победы над ИГИЛ в Мосуле возобновились боевые действия

По словам представителей вооружённых сил Ирака, в городе началась операция зачистки оставшихся террористов.

Иракские военные снова вернулись к ожесточённым боям с ИГИЛ* в западном Мосуле через 36 часов после объявления о победе над группировкой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Исторический район города заволокло дымом, с воздуха по огневым точкам террористов наносят удары вертолёты ВВС Ирака. По данным иракских вооружённых сил, в зоне боевых действий могут оставаться до 15 тысяч мирных жителей.

— Мы живём в атмосфере войны, несмотря на объявленную победу. Боевики по-прежнему скрываются в разных местах. Они исчезают в одном месте и появляются в другом, — рассказал житель Мосула Фахд Ганим.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выступил с заявлением о полном освобождении Мосула от боевиков ИГИЛ. Как сообщает Reuters со ссылкой на ООН, восстановление Мосула обойдётся как минимум в 1 миллиард долларов. Операция по освобождению города — оплота террористов началась 24 марта 2016 года.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.