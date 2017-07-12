Мэр Гамбурга извинился за беспорядки перед саммитом G20

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Мэр Гамбурга извинился за беспорядки перед саммитом G20

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Полиция Гамбурга использует водяные пушки для разгона демонстрантов. Фото: © REUTERS/Kai Pfaffenbach

Антиглобалисты сожгли десятки автомобилей, разграбили многие магазины, а в столкновении с ними ранения получили почти 500 полицейских.

Мэр Гамбурга Олаф Шольц извинился перед жителями города за беспорядки, которые омрачили проведение саммита "Большой двадцатки". Об этом сообщает агентство Reuters.

— За то, что случилось, я извиняюсь перед жителями Гамбурга, — сказал градоначальник. Также он поделился своей радостью от того, что акции протеста обошлись без жертв.

Напомним, около 20 тысяч полицейских пытались сдержать несколько сотен антиглобалистов, которые жгли автомобили, грабили магазины и забрасывали блюстителей порядка бутылками, камнями и петардами. В столкновении с демонстрантами пострадало 476 полицейских.

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