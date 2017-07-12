Военные водолазы подняли со дня Баренцева моря два американских танка "Шерман"

Эти машины находились на борту затонувшего в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон".

Силами аварийно-спасательного отряда Северного флота со дна Баренцева моря были подняты два американских танка "Шерман" времён Второй мировой войны. Машины были потеряны в 1945 году вместе с затонувшим транспортным судном "Томас Дональдсон".

В пресс-службе Северного флота заявили, что эти танки — не первые, которые были подняты специалистами с борта "Томаса Дональдсона", — ранее на поверхность были подняты ещё два танка.

Аварийно-спасательный отряд Северного флота прибыл к месту гибели американского транспорта 3 июля. Водолазы-глубоководники полторы недели в лёгком снаряжении работали на глубине более 50 метров — это осуществлялось при помощи необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов.

Сейчас, чтобы оценить возможности подъема на поверхность образцов исторической техники, водолазы продолжают исследовать трюмы "Томаса Дональдсона".