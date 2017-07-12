"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим спортивным клубом Старого Света

За год стоимость клуба возросла на 11 процентов и достигла 3,69 миллиарда долларов.

Журнал Forbes назвал десятку самых дорогих спортивных клубов мира. Примечательно, что в топ попали всего три команды из Европы, остальные представляют Америку.

Первое место в рейтинге занял представитель Национальной футбольной лиги (NFL) — клуб "Даллас ковбойз", стоимость которого оценивается в 4,20 миллиарда долларов. На второй строчке расположился клуб Главной лиги бейсбола (MLB) "Нью-Йорк янкиз" ($3,70 млрд).

Тройку замкнул английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" ($3,69 млрд). Год назад он был пятым в этом списке, но за последние 12 месяцев его стоимость возросла на 11 процентов.

Четвёртая и пятая позиция у испанских футбольных грандов — "Барселоны" и мадридского "Реала" (3,64 и 3,58 миллиарда долларов соответственно). Далее следуют "Нью-Ингленд пэтриотс" (NFL, $3,40 млрд), "Нью-Йорк никс" (NBA, $3,30 млрд), "Нью-Йорк джайентс" (NFL, $3,10 млрд), "Сан-Франциско форти найнерс" (NFL, $3,00 млрд), а замыкает десятку "Лос-Анджелес лейкерс" (NBA, $3,00 млрд).