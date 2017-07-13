На встрече Порошенко с жителями города Сумы люди массово падали в обморок

Из-за того, что общение с президентом Украины пришлось на самый пик жары, сразу четыре человека пострадали от теплового удара.

Четыре человека упали в обморок на встрече Петра Порошенко с жителями города Сумы. Причиной этого стала жара — общение горожан с президентом Украины пришлось на самый её пик, сообщает местный телеканал ТСН.

В тот час, когда Порошенко общался с горожанами, термометр показывал 33 градуса. Журналисты выяснили, что все четверо были поражены тепловым ударом всего за полчаса.