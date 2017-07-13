В США ребёнок вернул владелице её сумку, утонувшую 25 лет назад

Сумка, внутри которой лежали женские аксессуары, лежала на дне озера глубиной девять метров. Вода не повредила содержимое.

11-летний Броди Брукс из Южной Каролины во время рыбалки выловил женскую сумку, которая пролежала на дне водоёма 25 лет. Мальчику удалось найти хозяйку благодаря лежащему внутри содержимому. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Сначала юный рыбак разочаровался, когда принял нечто тяжёлое за огромную рыбу, однако быстро понял, что его добычей стало что-то ценное. Каково же было удивление мальчика, когда при изучении находки один из родственников, находящийся вместе с Броди на озере, узнал её владелицу.

— Я узнал эту женщину. Она друг семьи, с которой мы не виделись уже лет 10. Это довольно странно, найти вещь человека, которого вы знаете, — рассказал Бэн Майерс, родственник Броди Брукса.

Владелицей дамской сумочки оказалась Эйприл Болт. По словам женщины, она уронила её в воду в 1992 году. Сумка была застегнута молнией, поэтому большая часть её содержимого — детские фотографии, помада, старые кредитные карты, расчёска для волос, которой пользовались в 1990-х годах, — не пострадала от воды.

— Я помню, что была расстроена, потому что моя любимая помада, которую перестали выпускать, осталась в сумке. Ещё там лежал гребень для волос. Моя дочь — парикмахер, когда она его увидела, она подумала, что это шутка, — сообщила обрадовавшаяся находке Эйприл.