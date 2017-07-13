Прокуроры ищут работников нижнетагильского завода, которые не пришли за деньгами

Сотрудники прокуратуры Свердловской области устанавливают местонахождение работников, которые не обратились за положенными им выплатами.

В Свердловской области прокуратура разыскивает работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые после жалобы президенту РФ не пришли получить долги по своей заработной плате. Об этом сообщает Генпрокуратура со ссылкой на своё управление в УрФО.

Сообщается, что сотрудники ведомства продолжают устанавливать местонахождение работников, которые пока ещё не обратились за своими деньгами. Также проводятся мероприятия по обзвону людей, которым была не выплачена зарплата.

— По состоянию на вечер 12 июля под контролем прокуратуры большая часть задолженности погашена, произведены выплаты 122 работникам предприятия на общую сумму свыше 9 млн рублей, — сообщили в ведомстве.

Лайф напоминает, что о проблемах предприятия, которые связаны с выплатой заработной платы его работникам, стало известно после встречи Владимира Путина с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Уже на следующий день после того, как жалоба поступила президенту, долги начали выплачиваться.