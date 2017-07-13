Разведка изучает перехваты разговоров российских чиновников о Трампе за 2015 год

Два года назад сотрудники спецслужб не нашли в этих беседах сколь-нибудь полезной информации.

За несколько месяцев до того, как Дональд Трамп объявил о своём желании стать президентом США и вступил в предвыборную гонку, американские разведчики перехватили разговоры российских чиновников о республиканце.

Как сообщает газета Wall Street Journal, в некоторых беседах речь шла о встречах российских чиновников с людьми из окружения Трампа, однако никакой важной информации в них сотрудники разведки в тот момент не обнаружили.

Однако прозвучавшие обвинения о возможных связях команды Трампа с Кремлём вынудили разведчиков ещё раз прослушать эти разговоры. Возможно, полагает издание, им удастся найти какие-то новые повороты, которые помогли бы в расследовании.

Впрочем, в материале Wall Street Journal подчёркивается, что никто из приближённых Трампа по имени не упоминался и вообще не ясно, поднималась ли в перехваченных беседах тема участия миллиардера в выборах.