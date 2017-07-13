Житель ЛНР принёс в полицию огнемёт, гранатомёт и сотни боеприпасов

В дежурную часть полиции города Кировска Луганской Народной Республики обратился местный житель, который сообщил, что нашёл возле своего дома пакеты, сумки и мешки с оружием и боеприпасами. В списке найденного вооружения есть даже огнемёт РПО "Шмель" и гранатомёт РПГ-18 "Муха".

В МВД сообщили, что находка содержит 16 гранат и запалы к ним, 17 фрагментов пластида, электродетонаторы, 10 предметов, начинённых тротилом, мину, сигнальные ракеты и более 600 патронов различного калибра.

В ведомстве заявили, что боеприпасы и оружие изъяты, они направлены в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР.