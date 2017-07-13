Трамп заявил, что не знал о встрече своего сына с российским адвокатом

Президент США Дональд Трамп не был в курсе того, что его сын Дональд Трамп — младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Я узнал об этом всего пару дней назад, — сказал Трамп, отвечая на вопрос, знал ли он о той встрече. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что не винит сына за ту встречу.

Напомним, Дональд Трамп — младший рассчитывал получить от адвоката Весельницкой компромат на главную соперницу его отца по предвыборной гонке — Хиллари Клинтон. Однако, как утверждает сын политика, встреча прошла безрезультатно.