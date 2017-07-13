Захарову возмутила попытка НАТО героизировать служивших в СС "лесных братьев"

По её мнению, это попытка переписать историю и поставить под сомнение итоги Нюрнбергского процесса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась видеороликом, воспевающим прибалтийских партизан — так называемых "лесных братьев", — которые воевали против советских солдат, а после оккупации Латвии, Литвы и Эстонии немецкими войсками помогали гитлеровцам.

— НАТО опубликовало фильм о "партизанской борьбе "лесных братьев" с советским режимом". Эта организация, созданная на основе фашистских недобитков (в основном те, кто выступал на стороне германских оккупационных властей: полицаи, сотрудники администрации, солдаты и офицеры латышских формирований СС) совершили более трёх тысяч диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей, — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO — NATO (@NATO) 11 июля 2017 г.

Официальный представитель МИД РФ призвала историков и общественность пресекать попытки НАТО переписать историю и поставить под сомнение итоги Нюрнбергского процесса.

Своё резко негативное мнение о фильме высказало и постоянное представительство России при НАТО, назвав видеоролик "очередной позорной попыткой переписать историю и прославить бесславных бывших бойцов СС и националистов в угоду сегодняшней политической интерпретации".