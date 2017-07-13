Трамп рассказал, как расспрашивал Путина о вмешательстве в выборы

Лидеры двух стран потратили около получаса на обсуждение версии американской разведки об участии России в президентских выборах США.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Гамбурге с Владимиром Путиным напрямую спросил российского лидера о вовлечённости России в президентские выборы в США. Об этом сообщает агентство Reuters. По словам Трампа, Путин опроверг мнение американской разведки, чётко дав отрицательный ответ.

— Я спросил: "Вы участвовали в этом?" Он ответил, что нет, я этого не делал. Затем я спросил его снова, но с другого захода. Ответом на мой вопрос стало "абсолютно нет", — поделился Дональд Трамп.

По словам главы Соединённых Штатов, около 25 минут встречи, продолжавшейся более двух часов, ушло на разговоры о выборах в США.