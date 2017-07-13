Украина осталась без своей моркови

Неурожай, а также сокращение посевных площадей привели к тому, что на украинские прилавки этот овощ стал поступать из Евросоюза.

На Украине возник дефицит моркови, связанный с тем, что производители из-за прошлогодних убытков сократили посевные площади этой культуры. Нехватка овощей привела к тому, что приходится производить закупки в Европе, сообщает Страна.ua.

Эксперты, занимающиеся оптовыми поставками в страну, также сетуют на дождливую погоду — она, по их утверждению, препятствует сбору раннего урожая.

В итоге морковь стала импортным продуктом, что, в свою очередь, привело к росту её стоимости на 20% — до 14 гривен (больше $0,5) за кило.