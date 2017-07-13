Белый дом скептически воспринял инициативу импичмента Трампу

Официальный представитель администрации президента назвала этот ход "политической игрой".

"Политическая игра в худшем смысле" — так официальный представитель Белого дома Сара Сандерс охарактеризовала предложение о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Как сообщал Лайф, ранее такую инициативу выдвинули два конгрессмена-демократа Брэд Шерман и Эл Грин. Согласно их заявлению, президент США якобы препятствовал правосудию в процессе расследования его "связей" с Россией.

— Думаю, это абсолютно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле, — заявила Сандерс журналистам на брифинге 12 июля.