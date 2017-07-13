Reuters сообщило о доставке ещё двух турбин для электростанции в Крым

При этом СМИ подчеркнуло, что не располагает подтверждённой информацией о том, что оборудование произведено компанией Siemens.

Агентство Reuters сообщило о том, что ещё две газовые турбины для электростанции прибыли по морю в порт Феодосии.

Четыре предмета цилиндрической формы длиной несколько метров, накрытых синим и серым брезентом, корреспонденты агентства заметили в доках.

Reuters не располагает подтверждённой информацией, что замеченные в Феодосии турбины произведены компанией Siemens. Тем не менее отмечается, что размеры и форма прибывшего в Крым оборудования соответствуют тому, что изображено на находящихся в открытом доступе фотографиях газотурбинных систем немецкого производителя.

Напомним, на прошлой неделе агентство Reuters сообщило о том, что четыре газовые турбины компании Siemens поставили в Крым в обход санкций. После публикации производитель подал иск против представителей компании "Технопромэкспорт", купившей оборудование. Истцы требуют вернуть оборудование в Тамань, для электростанции которой и продавались турбины.