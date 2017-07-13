Нью-Йорк объявил войну крысам. Власти потратят $32 млн на борьбу с грызунами

По словам мэра города Билла де Блазио, жители "Большого Яблока" не собираются воспринимать крыс как своих соседей.

Власти Нью-Йорка уже к следующему году намерены избавиться от 70 процентов крыс. На операцию по зачистке города от грызунов планируется потратить более 30 миллионов долларов, сообщает агенство Reuters.

По данным департамента здравоохранения Нью-Йорка, только с начала 2017 года было получено более 10 000 жалоб на обнаруженных крыс. Больше всего представители семейства мышиных облюбовали Манхэттен, Бронкс и Бруклин.

Администрация города отмечает, что большая часть выделенных средств будет потрачена на улучшение общественных мест, замену грунтовых подвальных полов на бетонные и установку солнечных мусороуборочных комбайнов. Проволочные корзины для отходов на городских улицах заменят на стальные. Новые мусорные баки значительно уменьшат доступ крыс к источникам пищи.

— Лучший способ устранить крыс — лишить их пищи, в том числе мусора в домах и мусора на улицах нашего города, — заявила главный санитарный врач Нью-Йорка Кэтрин Гарсиа.