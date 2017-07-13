Роналдиньо приедет в Грозный на первый матч "Ахмата" в РФПЛ

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Роналдиньо приедет в Грозный на первый матч "Ахмата" в РФПЛ

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Роналдиньо на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Казани. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Приглашение звёздному форварду направило руководство футбольной команды из Чеченской Республики.

Легенда мирового футбола, бразильский нападающий Роналдиньо приедет в столицу Чеченской Республики на первый матч клуба "Ахмат" в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Как сообщают "Известия", приглашение звёздному форварду направило руководство грозненской команды.

Матч, который состоится 16 июля на "Ахмат-арене", станет первой официальной игрой клуба под новым названием. До этого в течение почти 60 лет команда называлась "Терек". Соперниками грозненцев в исторической игре станет пермский "Амкар".

В начале июня руководство "Терека" решило сменить название клуба. Как позднее объяснил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, на этом настаивали болельщики команды.

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