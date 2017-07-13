Гений маркетинга: бизнесмен запихнул своего сына в колготки ради рекламы

Многие восприняли подобный креативный ход весьма критично, заявив, что ребёнку будет стыдно за эту запись, когда он вырастет.

В Китае предприниматель Чэн Хунвэй с головой засунул своего малолетнего сына в колготки, чтобы разрекламировать их прочность. Об этом сообщает People's Daily, China.

На видеозаписи видно, как мужчина трясет колготками, внутри которых находится восьмилетний мальчик. Возможно, деловой отец таким образом решил привлечь внимание потенциальных клиенток.

— Заниматься бизнесом в последнее время непросто, а это видео демонстрирует нашим покупателям превосходное качество товара, — пояснил китайский предприниматель.