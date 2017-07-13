CNN выяснил, что Киев предлагал Демпартии США компромат на Трампа

Сведения якобы касались Пола Манафорта, руководившего в 2016 году предвыборным штабом нынешнего президента США.

Официальный Киев в 2016 году готов был предложить Национальному комитету Демократической партии США сведения, компрометирующие кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Как отмечают источники телеканала в демпартии, эта информация имела отношение к главе предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту, который прежде был советником экс-президента Украины Виктора Януковича.

Сотрудникам Национального комитета о готовности передать компрометирующие Трампа материалы сообщал внештатник, которого наняли организовывать встречи с американцами украинского происхождения, уточняет CNN.

Сами демократы все обвинения в сговоре категорически отрицают, называя их ложными. Один из собеседников телеканала из Демпартии подчеркнул, что никакой конкретной информации по этому вопросу нет и "дело не продвинулось дальше слухов".