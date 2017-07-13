Авиаудары коалиции США по ИГИЛ в июне унесли жизни 744 мирных жителей

По сравнению с предыдущим месяцем число погибших гражданских увеличилось в полтора раза.

Базирующийся в Лондоне коллектив журналистов и исследователей Airwars заявил о том, что в июне этого года во время авианалётов возглавляемой США коалиции на позиции ИГИЛ* погибло от 529 до 744 мирных жителей. Об этом сообщил телеканал France 24.

Если оценки экспертов верны, то это означает, что число жертв в июне увеличилось в полтора раза по сравнению с маем. Американские военные, впрочем, официально признали гибель лишь 603 человек за всё время проведения кампании против ИГИЛ, начавшейся в конце 2014 года.

— Перед началом операций по освобождению сирийской Ракки и иракского Мосула от боевиков мы предсказывали, что потери среди мирных жителей будут высоки. Но это всё равно не может объяснить такое большое количество жертв, которое называем мы и другие независимые наблюдатели, — прокомментировал директор Airwars Крис Вудс.

Неправительственная организация Amnesty International 11 июля призвала комиссию расследовать преступления против гражданского населения Мосула.

* Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.