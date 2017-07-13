В Мексике семья разбилась насмерть, попав в воронку на дороге

По одной из версий, дыра на дороге могла появиться из-за участившихся дождей, которые размыли почву под шоссе.

Машина, в которой ехали отец и сын, провалилась в огромную дыру. Воронка внезапно образовалась на шоссе между Мехико и Акапулько. Оба пассажира погибли, сообщает телеканал ITV.

Father and son killed as huge sinkhole opens in Mexicohttps://t.co/H4F1A4CBfB pic.twitter.com/f0FjEO83ss — ITV News (@itvnews) 12 июля 2017 г.

Спасателям понадобилось более восьми часов, чтобы добраться до погребённого под грудой щебня автомобиля Volkswagen Jetta. По словам сотрудников службы спасения, машину обнаружили перевернутой.

Секретарь федерального управления транспорта Джерардо Руис Эспарза предположил, что воронка образовалась в результате эрозии, вызванной сильными ливнями в этом районе. Также в ведомстве отметили, что на шоссе недавно проходили работы по его расширению.

Полиция Мексики проводит расследование.